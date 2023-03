18 cantine beneventane al ‘ProWein’ di Düsseldorf.

Saranno diciotto le aziende che parteciperanno, nell’esposizione collettiva del Sannio Consorzio Tutela Vini al ‘Prowein’, la fiera internazionale dedicata al mondo dei vini e dei distillati in programma dal 19 al 21 marzo a Düsseldorf a cui partecipano ogni anno le regioni d’Europa produttrici di vino.

“L’evento fieristico di Düsseldorf si conferma come manifestazione di grande interesse e di punta del settore a livello internazionale che richiama buyer, giornalisti e operatori da tutto il mondo – dichiara Libero Rillo, presidente del Sannio Consorzio Tutela Vini – ed è una manifestazione importante per i nostri vini a DOC e IGT, molto apprezzati dal mercato tedesco. Si tratta di una tappa indispensabile nell’ambito della nostra agenda per la promozione dei vini del Sannio poiché ‘ProWein’ ha una grande importanza strategica, un momento non solo per consolidare i rapporti, – conclude Rillo – ma anche per creare nuove opportunità per le aziende consorziate”.

Queste le cantine del Sannio che parteciperanno all’evento: Cantina di Solopaca, Cantine Iannella, Elena Catalano, Fattoria La Rivolta, Fontanareale, Fontanavecchia, Il Poggio, La Fortezza, La Guardiense, La Vinicola del Titerno, Masseria Vigne Vecchie, Rossovermiglio, Terre D’Aglianico, Terre di Briganti, Terre Stregate, Torre dei Chiusi, Torre del Pagus, Torre Varano.