Gran Concerto di “Tony Tammaro e la sua Band”. Appuntamento lunedì 3 luglio, in Piazza San Pietro – SABINA frazione di AIELLO DEL SABATO.

Le canzoni umoristiche di Tammaro, in cui il tema dominante è la “tamarraggine”, intesa come modello comportamentale di una certa fascia di popolazione, a partire dagli anni 90, hanno via via conquistato una fascia sempre più ampia di pubblico.