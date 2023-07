Avellino, ricominciano gli abbandoni estivi a cani e gatti.

Con l’inizio di una nuova stagione estiva si ripetono gli abbandoni di cani e gatti anche se in una percentuale più bassa in confronto alle stagioni passate.

Sottolineando che oggi ci sono più strutture turistiche che si sono attrezzate ad accettare amici a 4 zampe.Ma alle volte non basta tutta quest’attenzione e agevolazioni speciali a far cambiare idea a chi decide di sbarazzarsi del proprio quattrozampe proprio con l’arrivo delle vacanze.

IL P.T della Gadit Avellino vuole aprire una parentesi sul fenomeno del abbandono di cani e del reato che ne consegue. Quasi la metà di coloro che decidono di cedere a canili e gattili i loro animali adduce come motivazione l’impossibilità di affrontare le spese necessarie a garantire loro condizioni di vita appropriate. Mantenere un cane in buona salute si valuta un costo di circa 100 euro al mese, quando poi subentrano malattie e problemi di salute i costi lievitano notevolmente. Di fronte a tale difficoltà di questo tipo, non tutti sono disposti a rivolgersi ai volontari dei rifugi e alle associazioni animaliste. Il tutto dettato da paura di essere giudicati come un fallimento in questo abbandono. L ‘unico appello e di rivogersi a queste figure ma anche solo per un consiglio.