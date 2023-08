Sponz Fest 2023, ideato e diretto da Vinicio Capossela.

Prenderà il via dall’episcopio di Sant’Andrea di Conza, e poi assieme alla ripristinata Golondrina, per l’occasione riabbigliato a nave dei folli approderà il giorno seguente in Andretta con un concerto di swing indiavolato del consumato sacerdote del culto di Louis Prima, Ray Gelato & The Giants, e poi ad Aquilonia con un tributo al poeta e narratore Rocco Scotellaro nel centenario della nascita.