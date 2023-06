Ariano Irpino, ancora danni causati dal maltempo

Ariano Irpino e le sue criticità: una storia oramai nota da tempo per i suoi cittadini.

Fango, detriti e rami lungo le strade a causa delle ultime precipitazioni. Territorio flagellato e il peggio forse deve ancora arrivare.

Costoni in frana, manto stradale devastato dalla furia dell’acqua.

La provincia è intervenuta con un’impresa locale in località Casone nei pressi della struttura della comunità montana per rimuovere il fango dalla carreggiata. Intervento effettuato in maniera capillare lungo l’intera tratta, diventata in alcuni punti ad alto rischio.

Circolazione ad alto rischio in contrada Stratola dove a peggiorare la situazione ci mancava l’ennesima perdita di acqua. Manto stradale anche qui in condizioni disastrate e pericoli per gli automobilisti in prossimità di una curva.

Si raccomandano i cittadini di prestare attenzione in strada.