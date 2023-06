Benevento, al via variante per i lavori di arginatura del fiume Calore

Il sindaco Mastella ha approvato la variante in corso d’opera per i lavori di arginatura e bonifica idraulica del tratto urbano del fiume Calore.

La variante, dell’importo di 930 mila euro, si è resa necessaria a seguito di una fruttuosa interlocuzione con la Soprintendenza sui reperti rinvenuti durante i lavori.

Il provvedimento approvato dalla Giunta dispone così che 10 reperti saranno esposti nei giardini dell’ex Colonia elioterapica in via Grimoaldo Re, 3 presso i locali della Soprintendenza per conservazione in luogo chiuso, 98 a ridosso del muro che delimita l’alveo del fiume, all’intersezione tra viale Vittime di Nassirya e via Tiengo.

Nella stessa seduta la Giunta Mastella ha individuato Palazzo Paolo V (locali al primo piano) come sede dell’Open Innovation center che sarà sede di un tavolo tecnico permanente per attività di co-programmazione legate al Pnrr.