Ariano Irpino, grande successo per “L’albero del Cuore”

Grande successo per l’evento dell’albero del cuore sulle manovre di disostruzione pediatriche. L’ iniziativa, tenutasi presso il museo civico e della ceramica di Ariano Irpino, ha visto protagoniste circa 120 persone tra cui rappresentanti delle forze dell’ordine, carabinieri, polizia, guardia di finanza, polizia municipale.

Si tratta di uno dei momenti inseriti nel cartellone dell’estate arianese, promosso dal consiglio delle donne e patrocinato dall’amministrazione comunale . Dopo il saluto del sindaco Enrico Franza e della presidente del consiglio delle donne Giusi Mirabile i partecipanti hanno appreso con laboratori pratici le manovre salvavita.

La presidente dell’Albero del cuore Anna Pellecchia, entusiasta della grande partecipazione ed accoglienza, ringrazia per l’evento il consiglio delle donne, l’amministrazione comunale e tutti i partecipanti: “Eventi come questi sono utili per la comunità e rappresentano un fondamentale strumento per la diffusione delle manovre di disostruzione delle vie aree in caso da corpo estraneo.”