Irpinia, AIR Spa e AIR Campania: performance rilevanti e bilanci approvati.

Sono emersi i bilanci dell’AIR Spa e AIR Campania Srl, due ditte che si occupano del trasporto pubblico su gomma in Irpinia e su tutto il territorio regionale. Parliamo di un utile di esercizio per la prima di circa 34.000 mentre per la seconda di quasi 90.000. Numeri importanti e risultati raggiunti grazie al modo in cui sono state affrontate le criticità imprevedibili dovute anche al periodo covid. Parliamo, inoltre, di assunzioni di circa 720 dipendenti.

La Regione Campania ha candidato AIR come player unico regionale per il trasporto su gomma; tra un po’ di giorni sarà completato l’iter della fusione per incorporazione inversa, con la nascita di AIR Campania Spa. Gli orizzonti sono larghi, poichè si guarda anche oltre i confini regionali, alle gare relative all’affidamento dei servizi di Tpl nel Lazio e nel Molise.