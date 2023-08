Ariano Irpino, lo Stato Sociale fa tappa in Campania

Con “Stupido sexy Futour” Lo Stato Sociale fa tappa ad Ariano Irpino, unica tappa in Campania. Mercoledì 30 agosto alle ore 22.00 il collettivo bolognese infiamma Piazza del Plebiscito. Fervono i preparativi in città ed è già partita la macchina organizzativa, per accogliere al meglio uno dei gruppi musicali più acclamati del panorama musicale italiano. Albi, Bebo, Carota, Checco e Lodo presentano il nuovo disco, a sei anni dall’ultimo progetto musicale.

Si tratta di 11 canzoni che fotografano la percezione dell’attualità e il filtro dello spirito critico che da sempre li contraddistingue. “Questo è un momento in cui fare un disco politico ci è sembrato il miglior gesto d’amore possibile. Un disco per guardare al futuro che ci aspetta, un futuro stupido come l’umanità e sexy come la bellezza” si legge sulla pagina social. Dai megafoni digitali, la band annuncia “Per esempio a noi piace il sud, che ci suoniamo poco spesso e ogni volta è una festa leggera. Per esempio non vediamo l’ora”. Spregiudicato, ironico e irriverente, Lo Stato Sociale è un gruppo che ha incassato fin dagli esordi un apprezzamento di pubblico ampio e variegato. I “regaz” si sono fatti largo non solo nel panorama musicale, ma anche culturale, attraverso la pubblicazione di libri, sono

approdati alla graphic novel e hanno condotto programmi radiofonici. Artisti poliedrici, i componenti oggi sono un riferimento di primo piano nell’ambito della discografia internazionale. Per l’amministrazione comunale guidata da Enrico Franza e l’assessora alla cultura Maria Elena De Gruttola, l’offerta del palcoscenico dell’Estate Arianese 2023 come unica tappa in Campania alla band è motivo di vanto e orgoglio. La costruzione del cartellone degli eventi dell’estate arianese conferma un intrattenimento di qualità e per tutti.

Il concerto de Lo Stato Sociale è gratuito, ed è il terzo promosso e organizzato dal Comune. Come per gli eventi precedenti, è stato già disposto un piano sicurezza, con la possibilità di accedere ai parcheggi e a tutti i servizi utili. Si ricorda a tal proposito, che le aree parcheggio a disposizione sono: il silos Calvario in Piazza Enea Franza, Piazza Mazzini o stazione dei pullman, e Piano della Croce. Sono tre aree parcheggio tutte limitrofi al centro città e in prossimità di Piazza Plebiscito. La piazza sarà chiusa e inibita al traffico veicolare a partire dalle ore 20.00, e in concomitanza saranno aperti gli stand. La serata sarà vigilata da apposito servizio d’ordine.