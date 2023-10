Ariano Irpino: nasce l’associazione EPE-Voglia di sorrisi

In una domenica pomeriggio di 4 mesi fa, lungo la SS90 delle Puglie, nel territorio di Troia, perdevano la vita in un terribile schianto 3 giovani centauri, Emilio, Pamela ed Emanuele.

I primi due, innamorati, lavoravano presso la loro attività “Voglia di caffè” situata in centro ad Ariano Irpino, Emanuele, un loro caro amico con cui condividevano l’abitudine della passeggiata in moto la domenica pomeriggio, lavorava in un’azienda a Bisaccia.

Tre giovani coetanei, lavoratori, conosciuti e benvoluti da tutti, con la passione delle moto, travolti da una Dacia Duster, il cui autista è risultato poi ai test antidroga ed arrestato per omicidio stradale.

Ed è proprio grazie al loro ricordo, ai loro sorrisi, che si è costituita l’associazione benefica “EPE-Voglia di Sorrisi“, il cui acronimo altro non è che la fusione dei nomi dei 3 ragazzi.

Tra le finalità dell’associazione vi è la voglia di fare attività di promozione sociale a scopo benefico attraverso varie iniziative.

L’associazione, che conta già un nutrito gruppo di giovani tra i soci fondatori, si presenterà domenica prossima, 15 ottobre, alle ore 19.00 presso il Centro Pastorale San Francesco in Ariano Irpino, dando il via anche alla campagna tesseramento.