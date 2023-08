Ariano, scatta il conto alla rovescia per il concerto di Ciccio Merolla

Ad Ariano scatta il conto alla rovescia per l’atteso concerto di Ciccio Merolla in Piazza del Plebiscito Il 4 agosto alle ore 22.00 l’Associazione Immaginazione con il patrocinio e il contributo del Comune di Ariano Irpino offrono il palcoscenico a uno dei cantanti neomelodici in testa alle hit del momento con la sua Malatìa, il brano da mezzo miliardo di visualizzazioni e in testa alle playlist Spotify.