Arriva Wine&thecity a Napoli

Napoli – Si alza il sipario su” Wine&Thecity” nella città di Napoli. Da oggi 8 fino a sabato 13 maggio la kermesse sarà in azione nella città partenopea, facendo tappa in diverse zone, accompagnando la degustazione di calici di vino a tanto altro. Si tratta di un’azione collettiva che mette in rete menti creative e in moto per tutta la città di Napoli. Lo slogan che contraddistingue la manifestazione è “coltiviamo ebbrezza creativa” perchè l’evento mette insieme cultura, teatro, musica ma anche tante azioni di arte pubblica, vernissage, performance, aperitivi, cene e degustazioni in case private, teatro in spazi non convenzionali, itinerari urbani insoliti, mostre di fotografia e di design, happening musicali. Tutti, in modo diverso e personale, invadono e animano la città per quindici giorni nel mese di maggio. Wine&Thecity è una festa itinerante, un evento diffuso e in movimento, una rassegna di creatività urbana. Vino ma anche tanta città, tutta da vedere, visitare e sperimentare.

Wine&thecity propone degustazioni dal mare alle vigne metropolitane, dal sottosuolo alle piazze della gente, dai palazzi storici alle vie dello shopping. Contaminazione, nomadismo, convivialità ma anche diversità, moda, social e feste nutrono la rassegna. Per qualsiasi informazione ed anche per prenotare è possibile consultare il sito https://www.wineandthecity.it/