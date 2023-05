Bollani chiude la stagione teatrale del Teatro Carlo Gesualdo

Avellino – Con la performance del pianista toscano Stefano Bollani, il Teatro Carlo Gesualdo, chiude la stagione 2022/23.

Domenica 7 maggio Bollani ha regalato al pubblico irpino un one man show, che ha spaziato dal jazz alla musica pop, sigle dei cartoni animati ed anche colonne sonore. Il tutto caratterizzato sempre dall’ironia ed allegria che contraddistinguono il noto compositore.

La stagione teatrale è stata inaugurata lo scorso 13 novembre 2022 con il concerto di Roberto Vecchioni ed ha vantato la partecipazione di cantanti, attori e musicisti come Umberto Tozzi, Claudia Gerini, Checco Zalone.

Una stagione piena di presenze e conferme. Molto soddisfatto il direttore del Teatro Gesualdo Enrico Provenzano “Riaprire le porte del teatro alla città dopo la pausa causata dal covid e dopo una lunga attesa – dice – non è stato facile. Il cartellone ha vantato la presenza di nomi importanti con spettacoli di prosa, musica, teatro, cabaret e danza. Il Teatro di Avellino deve competere con la grande città di Napoli per cui si cerca di fare il possibile. Sono soddisfatto dei numeri, abbiamo attratto persone provenienti da fuori città e non è poco”.

Presente in platea anche il sindaco di Avellino Gianluca Festa, che ha mostrato soddisfazione per il calore che il pubblico irpino ha mostrato per l’artista durante tutto lo svolgimento della sua performance.