Irpinia/Sannio, meteo di oggi

Infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota. Nello specifico su litorale settentrionale, litorale meridionale e pianure settentrionali cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in assorbimento nel corso a partire dal pomeriggio; sulle pianure meridionali molto nuvoloso o coperto per tutto l’arco della giornata con piogge e rovesci pomeridiani, anche a sfondo temporalesco; su subappennino e sull’Appennino giornata grigia con cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, ma con assenza di fenomeni significativi. Venti deboli dai quadranti nord-orientali; Zero termico nell’intorno di 2950 metri. Mare poco mosso.