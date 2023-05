Contrada, brutto incidente per un 19enne

E’ accaduto questa mattina a Contrada, grande spavento per un incidente che ha visto coinvolta una sola auto. Una Fiat Panda 4×4, con a bordo un ragazzo di Forino, di 19 anni, si è ribaltata lungo la strada che collega Contrada ad Avellino, in zona Cretazzo. Sul posto sono arrivate le forze dell’ordine e un’ambulanza che ha trasportato il ferito in ospedale. Ancora da accertare le dinamica dell’incidente, ma molto probabilmente la vettura si è ribaltata per l’asfalto reso viscido dalla pioggia. Il giovane è stato trasportato all’ospedale Moscati con una ferita al braccio e diverse contusioni. Il traffico lungo la strada si è paralizzato, si sono formate lunghe code, fino a Bellizzi.