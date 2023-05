Mirabella Eclano, giovane guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti

I Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano, con l’effettuazione di mirati servizi

disposti dal Comando Provinciale di Avellino, continuano incessantemente a porre

attenzione all’attività di perlustrazione, sia per contrastare la criminalità sia per

intervenire con tempestività ed efficacia quando necessario.

Nell’ultima settimana i militari dell’Aliquota Radiomobile e delle Stazioni dipendenti

della Compagnia di Mirabella Eclano hanno proceduto al controllo di oltre 150 veicoli

e circa 250 persone, 3 delle quali sono state proposte per l’emissione del Foglio di Via

Obbligatorio. Si tratta di due 40enni e un 50enne, tutti della provincia di Napoli e con

a carico precedenti di polizia, controllati nei pressi di abitazioni isolate: alla specifica

richiesta da parte degli operanti, gli stessi non hanno fornito alcuna valida

giustificazione circa la loro presenza nel luogo del controllo.

È stato invece denunciato per:

– “Guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti”, un giovane automobilista di

Mirabella Eclano che, fermato in evidente stato di alterazione psicofisica, è risultato

positivo al test tossicologico. Oltre al deferimento in stato di libertà, allo stesso è

stata ritirata la patente;

– “Porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere”, un giovane della provincia di

Benevento che all’esito di perquisizione è stato trovato in possesso di due coltelli a

serramanico che sono stati sequestrati.

E non è inoltre venuta meno l’attenzione al contrasto ai reati in materia di stupefacenti

che ha permesso di segnalare alla competente Autorità Amministrativa un 20enne di

Mirabella Eclano, sorpreso in possesso di una modica quantità di marijuana.