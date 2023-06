Avellino, addio Imbriani, gli esami di maturità quest’anno saranno gli ultimi.

Un’istituzione per tutti, per Avellino e per tutta la provincia. Storie, vicende, personaggi, aneddoti che, andranno a finire nell’album dei ricordi. Per il liceo “Imbriani” di Avellino, gli ormai prossimi esami di maturità saranno gli ultimi, almeno nella vecchia sede. Partiranno i lavori per la realizzazione di un campus scolastico di nuova generazione. La scuola, fino al 2026, sarà trasferita nella sede dell’ex istituto per Geometri di via Morelli e Silvati.

E’ stato manifestato un emozionante raduno che si è tenuto proprio dinanzi alle “vecchie Magistrali”, per dimostrare affetto verso il proprio istituto. In tanti si sono ritrovati per salutare la vecchia scuola. Ex alunni, docenti, “50 anni in uno scatto”, è stata un successo. L’amore per l’Imbriani non si ferma, il cuore per quella scuola batterà sempre, forse per sempre.