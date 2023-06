Avellino, al via il progetto Unisa-Polo di Avellino

Nella giornata odierna, l’ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema universitario e della ricerca) ha espresso la propria valutazione con esito positivo sulla sede e sui corsi di studio del progetto Unisa-Polo di Avellino.

Questo preliminare parere positivo espresso dall’ANVUR propone al MUR sia l’accreditamento della sede avellinese che dei corsi di studio in essa attivati e che accoglieranno gli studenti da ottobre prossimo: il corso di Laurea Magistrale (LM-66) in Sicurezza Informatica e Tecnologie Cloud (offerto dal Dipartimento di Informatica) e il corso di Laurea Magistrale (LM-28) in Electrical Engineering for Digital Energy (offerto dal Dipartimento di Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione ed Elettrica e Matematica Applicata).

In fase di valutazione il terzo corso di studi, ovvero la Laurea triennale professionalizzante (L-P01) in Tecniche per l’Edilizia e il Territorio (curato dal Dipartimento di Ingegneria Civile), la cui proposta di accreditamento è stata presentata – seguendo le indicazioni ministeriali – solo da pochi giorni e pertanto è in corso di analisi.