Sirignano, tenta di uccidere l’ex compagna a colpi di pistola.

Questo pomeriggio i tempi di fuga per Rino Crisci sono finiti. L’uomo ha provato ad uccidere la sua ex compagna con una pistola. I carabinieri si sono dati al suo inseguimento per diverso tempo, per fermarlo sembrerebbe che gli agenti abbiano dovuto emettere diversi colpi di pistola.

La compagna invece, chiamata “la tedesca”, è ricoverata all’ospedale Moscati di Avellino e fortunatamente le sue condizioni non sono gravi.

La donna 49enne, ricordata da tutti per la sua chioma bionda, in passato, aveva avuto il coraggio di denunciare il suo ex compagno, con il quale aveva intrapreso una relazione diventata poi “insana”, fatta di minacce e aggressioni fisiche. In passato lo aveva già spedito in carcere con l’accusa di stalking; poi una volta uscito, non si è rassegnato alla fine della loro storia e ha continuato a perseguitarla, fino a questo pomeriggio, quando Rino Crisci, l’ha prima inseguita con l’auto da Mugnano del Cardinale ad Avella, poi ha impugnato una pistola e ha fatto fuoco.