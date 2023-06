Avellino, ASI il consiglio approva il bilancio di esercizio.

A si, il consiglio approva il bilancio di esercizio. I sindaci ed i rappresentanti dell’amministrazione Provinciale hanno confermato il pieno sostegno all’esecutivo guidato dal presidente Pisano, in un momento particolarmente difficile per l’ente e per la società partecipata Asidep S.r.l..

“Stiamo facendo il possibile – ha spiegato- per continuare a garantire i livelli occupazionali. L’unica prospettiva, al momento, vede l’ingresso di un privato che gestisca la depurazione in una fase intermedia di 7-8 mesi, in attesa di un project financing che ci consenta di procedere ad un affidamento ventennale”.

“Alcuni di questi piani, per i quali ora inizia l’iter per la Valutazione Strategica Ambientale – ha spiegato Pisano – erano fermi agli anni 90. E’ nostra intenzione modificare la destinazione, prevedendo, oltre agli insediamenti industriali ed artigianali, anche insediamenti commerciali, ed intervenire sulle distanze e le fasce di rispetto”.

In chiusura l’assemblea ha preso atto delle dimissioni da componente del Comitato Direttivo presentate dal sindaco di Lioni, e, su proposta del Presidente Pisano, ha nominato, in sostituzione di Yuri Gioino, Domenica Gallo, Vice Sindaco di Lioni.