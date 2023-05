Avellino, Caffeoveggenza offre colazione agli apicoltori

Continua il ciclo di attività culturali presso il Bar filosofico, Caffeoveggenza, sito in via Brigata Avellino 192 di Avellino; infatti domani, 20/05/2023 per tutta la giornata verrà offerta la colazione caffè e cornetto agli apicoltori e di conseguenza fatto degustare del miele direttamente dal favo dove le api lo depongono che in gergo tecnico è detto melario. Questo evento ci riferisce Maurizio Caso Panza è per ricordare, la giornata mondiale delle api che è una giornata internazionale, che si celebra il 20 maggio di ogni anno, ed è volta a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza degli impollinatori, sulle minacce che affrontano e sul loro contributo allo sviluppo sostenibile. Le api e altri impollinatori consentono a molte piante di riprodursi, comprese numerose colture alimentari. Si ricorda che venne scelta la giornata del 20 maggio quale giornata mondiale delle api poiché coincide con la data di nascita di Anton Janša (1734-1773) pioniere delle tecniche di apicoltura moderne nel suo paese natale, la Slovenia, un paese che ha promosso la celebrazione e ha riconosciuto questi insetti per la loro capacità di lavorare richiedendo pochissima attenzione allo stesso tempo.

Albert Einstein ha calcolato che se tutte le api del mondo venissero sterminate non ci vorrebbero più di quattro anni affinché l’umanità sparisca dal globo. In Europa le api sono una specie protetta, essendo presenti nella lista rossa europea. In Italia esiste la legge n. 313 del 24 dicembre 2004 “disciplina dell’apicoltura” a tutela delle api da miele, perciò non è possibile effettuare interventi di disinfestazione contro le api e i loro nidi. L’invito quindi è a non mancare al bar per degustare quel nettare che è il miele ed è così prezioso ma anche ad osservare un’installazione dell’artista Daria Bollo a rappresentare le api e la loro laboriosità.