Avellino calcio, si rientra con una rosa profonda e varie riflessioni

Una vera e propria stagione caratterizzata dagli alti e bassi quella dell’Avellino, che ha portato gli irpini a salvarsi all’ultima giornata, ma grazie ai risultati dagli altri campi.

I biancoverdi rientreranno con una rosa profonda, ma anche con diverse incognite tra cui il tecnico. È evidente infatti l’analisi sottotraccia, a fari spenti, aperta dalla società irpina che ha preferito il silenzio con il sipario su una stagione anonima.

In uscita ci sono 5 pedine: terminano i prestiti di Diego Gambale, che tornerà all’Aquila Montevarchi, retrocesso in D, e di Edoardo Sottini, girato ai biancoverdi dalla Triestina con l’ok dell’Inter, e, inoltre, sono in scadenza i contratti con Mario Perrone, Antonio Pizzella e, soprattutto, Antonio Di Gaudio, condizionato da lunghe pause per infortunio nel biennio all’ombra del Partenio (mai protagonista per quanto si aspettava la piazza nel 2021).

Sono invece 8 i calciatori che a luglio torneranno in Irpinia per il fine prestito. A gennaio sono stati ceduti Tommaso Ceccarelli e Jacopo Murano, ma anche Daniele Franco, Giuseppe Guadagni, Claudiu Micovschi, Vincenzo Plescia, Gianmaria Zanandrea e Julian Illanes: tutti legati all’Avellino per altri 12 mesi a eccezione di Illanes. La proprietà avrà il compito di soddisfare le volontà dei tesserati e le esigenze del club, ma con la speranza di aprire un nuovo ciclo e rincorrere obiettivi migliori.