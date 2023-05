Avellino. Circuito culturale: “Francesco Solimena” eletto il presidente.

Il Circolo culturale “Francesco Solimena” comunica che l’assemblea dei soci dello stesso, che si è tenuta domenica 30.04.2023 ha eletto presidente il Reverendo Sacerdote Don Gerardo Capaldo, che ha ottenuto i voti di tutti i partecipanti all’assemblea, svoltasi in presenza e online sul web.

Il presidente rieletto resterà in carica per tre anni come prevede lo statuto del Circolo.

Il direttivo del circolo formula i migliori voti augurali al suo presidente.

Per il Circolo culturale “Francesco Solimena” sarà un triennio impegnativo, continueranno le collaborazioni con il Centro di Ricerca “Basilio Orga” con le associazioni: In Arte Libertas ed Associazione Culturale ACO.

In questo triennio il circolo realizzerà i suoi seminari e i convegni di Storia dell’Arte, in continuità con l’estinto “Circolo degli Amici del MdAO”, con la presentazione di pittori italiani ed europei e con l’esposizione di opere d’arte antica e dell’Ottocento.

In questi prossimi tre anni sono previste mostre di rilevanza nazionale come: “I Disegni di Luigi Vanvitelli” il prossimo giugno 2023, “Cesare Uva a 200 anni dalla nascita” nel novembre 2024, “L’Arte Sacra: tra cielo e terra”, in occasione del Giubileo durante il 2025, “Vincenzo Volpe un protagonista dell’arte italiana” nel dicembre 2025.

“Sono grato a tutti gli associati per avermi voluto riconfermare alla guida del Circolo culturale “Francesco Solimena” – ha dichiarato la neo Presidente Don Gerardo Capaldo – “consapevole che da qui ai prossimi anni ci aspettano grosse sfide in termini di consolidamento della nostra attività culturale relativa alle arti visive e alla diffusione delle conoscenze storico-artistiche. Siamo ormai una realtà attiva nel dibattito culturale nazionale. Manterremo la nostra identità di associazione di ispirazione cristiana per lo sviluppo integrale della persona umana.”

I prossimi incontri storico-artistico, organizzati dal Circolo culturale “Francesco Solimena”, che si terranno presso il Circolo della Stampa di Avellino:

Sabato 20 maggio 2023 ore 18.30 presentazione del catalogo della mostra “La pittura a Napoli nei primi decenni del Novecento” di Stefano Orga con la presentazione di Michela Femina.

Sabato 27 maggio 2023 ore 18.30 dedicato al Settecento nord-europeo dal titolo: “Il Settecento di Johan Ross den äldre”; con la presentazione dell’opera San Raimondo di Peñafort mentre predica al popolo.

Da venerdì 23 a domenica 25 giugno 2023 (ore 10-13 e 18-20) ci sarà una mostra d’arte straordinaria dal titolo “I disegni di Luigi Vanvitelli”; sarà la prima volta che alcuni disegni autografi di Luigi Vanvitelli vengono esposti fuori da Napoli e Caserta, una sezione sarà dedicata anche ai dipinti dei pittori amici e discepoli dell’architetto.

Sabato 30 settembre 2023 ore 18.30 dedicato al Settecento italo-europeo: “Francesco Casanova il fratello del seduttore”; con la presentazione del dipinto Venditrice di pesce del 1790.

Sabato 25 novembre 2023 ore 18.30 dedicato al Settecento francese: “Henri Horace Roland De La Porte e il suo Settecento”, con la presentazione dell’opera Terrazza di un castello nei pressi di Parigi, datata 1788.

Don Gerardo Capaldo è un sacerdote colto, umile e mite, una figura di virtù evangeliche e di carità cristiana, con più di sessant’anni di servizio sacerdotale, sempre vicino agli ultimi e ai poveri, oltre ad essere un cultore delle arti visive e del bello.