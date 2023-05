Val Fortore, denunciata una persona.

I Carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo hanno effettuato uno specifico servizio di controllo del territorio nei comuni del Val Fortore nel fine settimana conclusosi con la “Festa dei Lavoratori” di lunedì 1° maggio, impiegando 28 pattuglie e controllando 66 persone, 55 veicoli e 14 esercizi pubblici.

Nel corso dei controlli stradali, i militari dell’Aliquota Radiomobile, utilizzando l’etilometro, hanno denunciato in stato di libertà un giovane della Val Fortore per guida sotto l’influenza dell’alcool, poiché fermato alla guida di un’automobile con un tasso alcolemico di quasi 1 g/l. All’uomo, che è persona sottoposta alle indagini e – pertanto – presunto innocente fino a sentenza definitiva, è stata ritirata la patente di guida.

I militari delle Stazioni della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo hanno inoltre elevato 2 sanzioni amministrative per 388 euro, contestando infrazioni per circolazione in mancanza dei documenti necessari e per omessa revisione.

Il controllo del territorio da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Benevento è attento e continuo allo scopo di garantire la sicurezza degli utenti della strada e di prevenire i reati predatori.