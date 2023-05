Avellino. “Giovani, quale futuro?” il secondo incontro di Irpinia in Azione.

Il coordinamento provinciale under 30 di Irpinia in Azione organizza il secondo pubblico incontro dal titolo: “Giovani, quale futuro? – Exit only, cosa sbaglia l’Italia sui cervelli i fuga”, che si terrà Giovedì 4 maggio 2023 ad Avellino presso il Circolo della stampa a partire dalle ore 17:30

All’incontro, che sarà moderato da Marco Pericolo referente provinciale under 30, parteciperanno, oltre i componenti del comitato provinciale under 30, tra gli altri Maria Rusolo, vice segretario provinciale di Azione, Giuseppe Sommese, Consigliere regionale e segretario regionale di Azione Campania, Antonio D’Alessio, deputato collegio irpino e Giulia Pastorella, deputato e vice presidente nazionale di Azione

Il tema della fuga dei cervelli è di stringente attualità anche nella nostra terra, che ogni anno vede sempre più la popolazione giovanile costretta ad andar via dall’Irpinia a causa delle carenze croniche che impediscono ai giovani di immaginare e costruire il proprio futuro nelle zone interne del meridione

L’atteggiamento della politica, spesso, è quello di occuparsi delle nuove generazioni solo in campagna elettorale, attraverso slogan e frasi ad effetto, che non hanno nulla di programmatico e di concreto. Le politiche giovanili non esistono, perché non esiste una visione proiettata verso la costruzione di un futuro solido ed in prospettiva.

Compito della politica è offrire soluzioni concrete e pragmatiche alle aspettative di futuro delle giovani generazioni; Azione intende qualificarsi quale occasione di crescita e partecipazione, formulando così le proprie proposte concrete e pragmatiche per garantire migliori occasioni di crescita e sviluppo alla nostra terra.