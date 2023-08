Avellino, Daniele Silvestri strega la folla a Borgo Ferrovia

Avellino – Daniele Silvestri arricchisce il programma dell’Avellino Summer Festival con un concerto pieno di emozioni, che ripercorre tutti i suoi successi.

La folla, accorsa nella serata del 12 agosto in via Fontanetta a Borgo ferrovia, accompagna il cantautore romano cantando successi come “Occhi da orientale”, “Ma che discorsi”, “Le cose che abbiamo in comune” ed ancora “L’amore non esiste”.

Silvestri ricorda Lucio Dalla con un omaggio, cantando “Cara” e anche Salvatore Borsellino, fratello del giudice Paolo Borsellino, con il testo “L’appello”.

La performance rientra nel programmazione dell’Avellino Summer Festival, kermesse inaugurata lo scorso 29 luglio, in occasione della notte bianca del commercio.

Il concerto si chiude tre pezzi conosciuti e apprezzati dal pubblico ed anche molto cari al cantautore romano. Daniele Silvestri inizia a salutare il pubblico irpino con “La paranza”. “Sento odore di fritto – dice Silvestri – ironicamente al pubblico”.

Il pubblico continua a ballare e cantare con il pezzo sanremese “Salirò” ed infine Silvestri si congeda dalla folla con “Testardo”, omaggio alla capitale.