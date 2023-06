Avellino, è il momento del meeting internazionale di atletica leggera “Trofeo Città di Avellino”.

Al Campo Coni di via Tagliamento, dalle 15 con il programma under, dalle 16 con i senior via alle gare; è tutto pronto per la trentaseiesima edizione del meeting internazionale di atletica leggera.

L’obiettivo per il delegato CONI, Giuseppe Saviano, è quello di riuscire a mettersi in linea con gli eventi del passato, che sono stati frutto di ammirazione da parte di tutta l’Italia meridionale. La presenza di grandi atleti nazionali e internazionali, che prima avevano presenziato qui, grazie alla vicinanza con i paesi in via di sviluppo, hanno ben figurato ai Mondiali e ai Giochi Olimpici.

Lo storico speaker Pino Gianfreda, esordisce dicendo che: “fin qui erano gare prevalentemente di società. Quando si entra nell’orbita di un meeting anche l’atleta trova un motivo in più per esaltarsi”.