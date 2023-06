L’assessore Politi riceve il Premio Ischia Internazionale di Giornalismo

Ischia – Barbara Politi, assessore tecnico alla Promozione del brand Avellino, riceve il Premio Ischia Internazionale di Giornalismo giunto alla 44 edizione il prossimo venerdì 23 giugno 2023, per la narrazione enogastronomica.

Il premio 2023 è stato assegnato anche a Lucia Annunziata alla carriera, Francesca Fagnani per la Tv, Barbara Carfagna per il Web, Claudio Cerasa per la carta stampata, Francesco De Luca per quanto riguarda il mondo sportivo.

Appena ha ricevuto la carica presso il Comne di Avellino, Barbara Politi scriveva sui social “Due anime culturali affini, l’Irpinia e la Puglia, che sarà entusiasmante legare tra loro. All’orizzonte ci sono le sfide nazionali e, perché no, internazionali, verso le quali Avellino dovrà porsi come protagonista, in un asse strategico da disegnare con la Puglia e le grandi città d’Italia, con lo sguardo rivolto all’Europa. Uno slancio fondamentale in questo ultimo scorcio di mandato, che rafforzerà la proposta che il sindaco e gli assessori hanno messo a punto in tre anni e mezzo di lavoro. La visione è chiara, il mio impegno sarà totale. Grazie Avellino per l’accoglienza.”