Avellino, Furti continua l’escalation in tutta la provincia

Malviventi in azione nel capoluogo. Nella serata di ieri un raid ha interessato la città capoluogo, una abitazione di Rampa Santa Maria delle Grazie. I ladri hanno portato via con soldi e oro dopo aver ripulito la cassaforte, mentre i proprietari non erano in casa. Rientrando a casa ha scoperto di aver subito un raid.

Il bottino, verosimilmente ancora in corso di quantificazione si aggira sicuramente intorno a qualche migliaia di euro. Casa messa a soqquadro ma bottino zero però per i malviventi. Si sono dileguati poi attraverso le campagne circostanti. . Una Tabaccheria di Montoro, l’ennesima attività commerciale dello stesso tipo presa di mira sul territorio provinciale.

Anche in questo caso il furto è ancora in corso di quantificazione. Un vero e proprio assalto dei malviventi quello che in questi giorni , sta subendo il territorio provinciale. Su questi raid sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino.