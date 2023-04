Avellino, Giornata della Terra

Il 22 aprile è la GIORNATA DELLA TERRA, giorno in cui si celebra, a livello mondiale, l’ambiente e la salvaguardia del pianeta.

Per questo motivo Legambiente Avellino e Irpiniavventura hanno deciso di vivere una giornata in montagna, precisamente nel Parco Regionale del Partenio, si partirà alle 9.30 dal Santuario di Montevergine con una escursione fino a Campo Maggiore, sarà incentrata sul PLOGGING: raccolta dei rifiuti durante la passeggiata.

Giunti a Campo Maggiore verrà svolto un workshop sulla biodiversità del parco regionale del Partenio, con un focus alla flora e alla fauna del territorio che ci ospita.

“Siamo tornati in montagna per parlare di biodiversità e cambiamenti climatici, per conoscere al meglio il nostro territorio e per lasciare questo posto migliore di come l’abbiamo trovato – dichiara Antonio Di Gisi, presidente di Legambiente Avellino – sarà una giornata di festa, in cui ci prenderemo cura di noi e della Terra”.

Avellino, 21/04/2023