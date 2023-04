Avellino, il 25 aprile manifestazione della Rete Pace.

Comincia oggi, giovedì 20 aprile, alle ore 18.00, dal Parco Palatucci di Avellino, il percorso delle celebrazioni della Festa della Liberazione a cura della Rete Pace di Avellino (Arci, CGIL, ACLI, Legambiente, Laika e altre sigle del terzo settore irpino).

“Una festa che rischia di cadere nell’oblio, sacrificata da disegni di revisionismo storico neanche troppo velati.

Nella fase storica che attraversiamo, contrassegnata anche dal conflitto determinato dall’aggressione russa all’Ucraina, è fondamentale costruire azioni di Pace e rilanciare i valori della democrazia, della libertà e del lavoro per ribadire il NO ad ogni guerra. L’obiettivo è sensibilizzare la politica, le Istituzioni e i cittadini sui valori e le criticità, rilanciandoli per il nostro futuro. Resistere è una virtù, laica e cristiana, quando ci viene chiesto di opporci con coraggio all’evidenza dell’ingiustizia, dell’iniquità, della disumanità, dell’indifferenza:.

Con queste motivazioni, gran parte del programma si svolgerà pertanto proprio il 25 aprile; la Rete ha promosso unitariamente una serie di iniziative, il cui carico organizzativo è in capo ad alcune delle Associazioni proponenti, anche se vi aderisce e partecipa l’intero raggruppamento. Alle ore 8,30, con partenza da Via Don Morosini, un corteo silenzioso si metterà “In cammino per un esercizio di Resistenza”, deponendo un fiore nelle vie e nelle piazze dedicate agli antifascisti e partigiani, ed in particolare in via M. Guaschino, via Raffaele Aversa, via Palatucci, via Gramsci, via Don Minzoni e via Matteotti.

Il primo passo di questo percorso consiste nella lettura, da parte dei rappresentanti delle Associazioni, di alcune lettere di condannati a morte della Resistenza.

“Dietro ogni nome – affermano le – c’è un volto, una storia, una vita, una famiglia, una comunità: ognuno con un progetto, un’idea, un sogno; ciascuno, nella sua singolarità, ha vissuto un’esperienza collettiva di riscatto, determinazione ed affermazione dei principi di libertà e democrazia”.

Alle 10,30, presso il Circolo della Stampa, l’ANPI, l’AUSER e la CGIL presenteranno il volume “Cianciulli e l’Irpinia pacifista”, con l’introduzione del Presidente dell’ANPI di Avellino Giovanni Capobianco, l’intervento di Mimmo Limongiello, Presidente provinciale dell’AUSER, e le conclusioni dell’Autore Annibale Cogliano.

Al termine, riprenderà il “Cammino per la Resistenza” per raggiungere Piazza del Popolo e Piazzale della Resistenza.

A cura dell’ARCI ci sarà successivamente “Fuori tutti! È Festa di Aprile”, con pranzo sociale previsto per le ore 13,00 nella piazza di Picarelli.

Nel pomeriggio, alle ore 18,00, presso Palazzo Caracciolo, sede del Comune di Forino, presentazione di un altro libro di Annibale Cogliano, “Lo squadrismo in Irpinia”, con introduzione e coordinamento di Antonio Galetta e Mimmo Limongiello e le conclusioni dell’autore.