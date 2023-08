Avellino, il corteo storico, il gran finale e i vincitori

Anche quest’anno il Corteo Storico del Palio, composto da oltre 500 figuranti, ha sfilato per le strade della città tra ali di folla attenta ed entusiasta, pronta a rubare scatti e movimenti, a riconoscere volti noti, a commentare… Segno della bellezza delle cose che non si fanno solo “PER” la gente, ma soprattutto “CON” la gente!

Dopo aver attraversato le vie principali della città, i figuranti hanno fatto tappa nella Chiesa Cattedrale, addobbata a festa per la solennità dell’Assunta, per ricevere la benedizione e “l’investitura” da parte del vescovo, omaggiare con i fiori e i ceri e cantare le lodi alla Regina Immacolata, coronata sul trono, ma con lo sguardo e le movenze protesi verso il Cielo, a cercare il Figlio e ad indicarci la strada. Non per compiere un mero atto formale, ma per ricordare il fine e la destinazione del nostro agire nel mondo.

I colori, la grazia, le coreografie ardite degli sbandieratori d Borgo San Nicolò e di Giove, i ritmi dei Trombonieri e Musici di Sant’Anna all’Oliveto e dei Musici di Giove, l’esibizione dei Piccoli e dei Giovani Sbandieratori del Palio di Avellino hanno allietato la serata ed hanno fatto salire l’entusiasmo nell’attesa della gara.

Infine la sfida tra le 7 Contrade, con le finali dei bambini di Prima e dei ragazzi di Seconda Fascia e la rude contesa tra i bottaioli adulti!Ecco i vincitori del Palio della Botte 2023:

• Prima Fascia, 6-11 anni, si aggiudica la botte d’oro PORTA BENEVENTANA

• Seconda Fascia, 12-17 anni, vince BELLEZZE

• Adulti: dopo una finale agguerrita contro i giovani di TERRA, i vincitori sono i bottaioli di PARCO DEL PRINCIPE