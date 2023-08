Avellino, il mid prova a far luce sulle modalità di accesso all’area disabili prevista per il concerto

Il M.I.D. nel recepire le informazioni pervenute dall’organizzazione dell’Avellino Summer Fest anche attraverso stampa circa le modalità di accesso all’area disabili dedicata in occasione del concerto del 16 Agosto ad Avellino chiede chiarimenti, in primis lo fa a riguardo la scelta di dare la possibilità di accesso solo ed esclusivamente a chi ha una comprovata disabilità motoria emarginando dall’iniziativa e dall’area predisposta altre tipologie di situazioni invalidanti, secondo invitando chi ha una disabilità motoria a esibire attraverso mail di accredito, non si sa a chi neppure, insieme alla richiesta un certificato comprovante la disabilità della persona da accreditare, ovviamente senza allegare o fornire un allegato modulo privacy da compilare e firmare da parte dell’utente per il trattamento delle informazioni e a garanzia della segretezza dei dati raccolti sulla documentazione rilasciata.

Una disabilità motoria per chi come noi, tutti i giorni lotta e si batte per il riconoscimento dei diritti delle persone con disabilità sul territorio è facilmente riscontrabile come dovrebbe esserlo facilmente riscontrabile anche per chi è addetto al controllo di un accesso in un evento di cosi spessore