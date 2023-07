Avellino, il M.I.D. aderisce all’attivazione della petizione popolare

Promossa e organizzata da Cittadinanza Attiva Campania Rete Tutela Consumatori, di sensibilizzazione istituzionale nell’ambito dei territori di tutte le province della Regione Campania tesa a scongiurare la privatizzazione dell’acqua alla fonte, bene comune, attraverso l’affidamento del servizio idrico integrato della Grande Adduzione di interesse regionale e nella Forma SPA e individuazione di un socio privato, a garanzia di anticipazione del finanziamento di opere a proprio carico salvo garantirsi il recupero di tali anticipazioni su base pluriennali < delibera giunta regionale Campania n. 312 del 31/05/2023.

Nell’aderire a tale iniziativa, ritenendo importante dinanzi a tematiche così rilevanti creare sinergia e rete con altre realtà, diamo anche appuntamento a tutti i cittadini a Sabato 29 luglio e Sabato 5 Agosto dalle ore 9:00 alle ore 11:00 al Caffè Plaza in Piazza Libertà ad Avellino che ringraziamo come sempre per la generosa sensibilità e ospitalità, dove per l’occasione il M.I.D. a supporto della petizione allestirà un tavolino informativo illustrativo, dove gli stessi potranno appore sui moduli la propria firma, auspichiamo nell’ampia partecipazione di tutti.