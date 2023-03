Avellino, “Le notti ritrovate e le note ritrovate”

Il primo appuntamento della rassegna LE NOTTI RITROVATE e LE NOTE RITROVATE per l’anno 2023, previsto per domenica 2 aprile alle ore 19,00 si terrà presso la Chiesa Madonna De La Salette in Avellino.

In pedana l’Orchestra da Camera Internazionale della Campania, con le voci soliste ANGELA ROSA FICO e ROSA MONTANO soprano, DEBORAH COLANGELO mezzosoprano. Violoncello solista CRISTIANO DELLA CORTE, direzione musicale a cura del M° MASSIMO TESTA.

Si presentano musiche di Antonio Vivaldi, Leonardo Leo e Girolamo Abos. Per la prima volta ad Avellino sarà eseguito lo Stabat Mater di quest’ultimo autore, nato a Malta ma vissuto a Napoli, una delle perle rare del repertorio sacro del ‘700 napoletano. La partitura sarà accompagnata dalla recitazione dei versi di presentazione STABAT MATER, scritti da TINA RIGIONE, a cura dell’autrice.

La manifestazione è patrocinata dal Ministero della Cultura e dalla Regione Campania, Castelli d’Irpinia, Sistema MED, in collaborazione con la Parrocchia della Chiesa de La Salette nella persona di Don Emilio Carbone e la Cooperativa MusicaInsieme.