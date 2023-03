Benevento, la Curva Sud rilascia un comunicato per motivare la squadra

La Curva Sud del Benevento si fa sentire, con un profondo messaggio rivolto alla squadra, per infondere motivazione in vista del rush finale con l’obiettivo di non retrocedere. Ecco la nota integrale:

Siamo giunti al momento cruciale della stagione. Benevento non vuole retrocedere ed è un messaggio che rivolgiamo forte e chiaro a chi indossa la maglia giallorossa. La Curva Sud non verrà meno nel proprio sostegno, come sempre fatto e come sempre farà. La nostra voce accompagnerà sempre questi colori, al di là della categoria, ma allo stesso tempo vogliamo che in campo ci vadano undici guerrieri, gente che davvero sente l’importanza della causa è che farebbe di tutto per raggiungere l’obiettivo finale.

Chi non crede nell’impresa, chi non ha legato con questi colori o semplicemente non se la sente di continuare è pregato di farsi da parte. Non sarà oltraggiato o contestato. Questo è il momento della verità, la posta in gioco è troppo alta e non sono ammessi ulteriori errori. Da chi resta, invece, vogliamo un impegno massimale e che ogni goccia di sudore sia versata per onorare la nostra maglia. Nella giornata di martedì ci sarà l’apertura dei cancelli della Curva Sud con un duplice obiettivo: ribadire la nostra vicinanza e parlare con la squadra, infonderle coraggio e il calore della gente sannita.

Chiediamo ai presenti di tenere i cellulari in tasca. I panni sporchi si lavano in famiglia e non accettiamo che eventuali video circolino sui social. Non siamo fenomeni da baraccone da spiattellare su queste piattaforme in momenti così delicati. Mostriamo maturità anche in queste circostanze. Siamo qui, ancora una volta, a dare tutto noi stessi per questa maglia. La nostra fede non retrocede. Avanti Curva Sud!