Irpinia, ancora una volta grande successo per i nostri vini

L’Irpinia con le sue eccellenze paesaggistiche ed enogastronomiche tra le attrazioni principali del Salone “Open Outdoor Experiences” di Paestum andato in scena il 14, 15 e 16 Aprile. Tre giorni di grande successo, a cui ha preso parte Destinazione Irpinia, la DMO sostenuta dalla Provincia di Avellino con il presidente Rizieri Buonopane e Fondazione “Sistema Irpinia” con il supporto di Rete Destinazione Sud, a cui hanno partecipato produttori, amministratori ed istituzioni con un solo grande obiettivo: focalizzare l’attenzione sui territori evidenziano le potenzialità a fini turistici.

I vini irpini grandi protagonisti. Sold out le due Masterclass organizzate dal Consorzio Tutela Vini d’Irpinia e dedicate ai 20 anni del Fiano di Avellino Docg ed i 30 anni del Taurasi Docg. Nella giornata conclusiva spazio ai produttori del Greco di Tufo Docg. Numerosi anche i visitatori che hanno potuto conoscere e degustare i più importanti vini in ambito internazionale.

Il Presidente di Fondazione “Sistema Irpinia”, Sabino Basso si dice soddisfatto per il risultato in termini di interesse e visite ma ribadisce: “L’Irpinia possiamo immaginarla come un’azienda che vuole affacciarsi sui mercati nazionali e internazionali, quindi ha bisogno di uomini e donne che mettano a disposizione le loro capacità e il loro impegno per promuovere e pubblicizzare tutto ciò che di buono e bello esiste già nel nostro territorio. Dobbiamo diventare attori principali dei territori e il mio obiettivo più grande, in questo momento, sarà quello di spendere tutte le energie per creare un brand irpino, un marchio riconoscibile fuori dai confini regionali, anche oltre quelli nazionali, e portare stabilmente turisti nella nostra provincia”.

“Maggio – ha aggiunto Basso – sarà un mese importante per l’Irpinia con due appuntamenti nei quali il nostro territorio sarà ancora protagonista con l’Enomaratona (27 Maggio a Montefusco; 28 Maggio a Taurasi) e il Giro d’Italia 2023 (in Irpinia il 9 e 10 Maggio). Senza dimenticare, ad ottobre, la TTG Travel Experience di Rimini, la manifestazione italiana di riferimento che in tre giorni riesce a riunire operatori provenienti da tutto il mondo, key player delle principali aziende del comparto: enti del turismo, tour operator, agenzie di viaggi, compagnie aeree, trasporti, strutture ricettive, servizi per il turismo, tecnologia e soluzioni innovative”.

Soddisfatta della tre giorni n Rosanna Repole, delegata della Provincia a Fondazione Sistema Irpinia: “Il Salone, per gli imprenditori irpini e per tutta la provincia, è stata una vetrina prestigiosa e di grande successo, con tante opportunità interessanti da cogliere. Insieme a Fondazione “Sistema Irpinia”, la Provincia ha svolto, e continua a svolgere, un ruolo importante per la creazione della DMO Destinazione Irpinia. Nonostante non abbia la delega al turismo, impiega molte delle sue energie vitali per la promozione e la valorizzazione del suo territorio e, bisogna sottolinearlo dati i recenti successi, sta facendo molto bene anche grazie all’impegno del Presidente Basso e le collaborazioni da parte del territorio e di Rete Destinazione Sud”.