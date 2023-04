Giffoni Sei Casali-Virtus Avellino, gli ospiti vincono e terminano un grande campionato

La Virtus Avellino termina col botto il suo campionato di eccellenza andando a vincere per 3-1 sul campo del Giffoni Sei Casali.

Gli uomini di mister Filarmonico sono già avanti al 10’ con Cozzolino che porta in vantaggio i suoi insaccando un preciso cross di Della Rocca. Il pareggio dei padroni arriva pochi minuti dopo con l’ex di turno Giorgio che segna con un tiro dalla distanza. La Virtus sfiora il vantaggio con Modano Cozzolino e Alleruzzo e va all’intervallo in pareggio ma con un crescendo costante.

Nel secondo tempo Modano si invola sulla fascia e serve ancora Cozzolino che insacca in acrobazia. La Virtus controlla la gara continuando a macinare gioco e metri in campo. E a 10 minuti dalla fine arriva anche il gol di Panico, alla prima rete in Eccellenza per la Virtus, ancora su cross di uno scatenato Modano.

GIFFONI SEI CASALI-VIRTUS AVELLINO 1-3

GIFFONI SEI CASALI: Tancredi, Cardillo, Amendola (90′ Buonauguro), Liguori (72′ Maiorano), Itri, Arcaro (67′ Tortorella), Odierna, Guerrera (53′ Fortunato), Giorgio, Merola, Salvato (90′ Riccio). A disposizione: Mastrangelo, De Angelis, Adinolfi, Tortorella, Buonauguro, Fortunato, Di Giacomo, Maiorano, Riccio. Allenatore: Criscuolo.

VIRTUS AVELLINO: Modica, Della Rocca, Genovese, Cucciniello C., Giobbe (57′ Dello Russo), Nicodemo, Alleruzzo (67′ Panico), Cucciniello A. (82′ Gaeta), Cozzolino (67′ Buonocore), Modano, Silano (78′ De Maio). A disposizione: Guarreschi, Buonocore, Ripoli, Lahfidi, Dello Russo, De Maio, Dello Ioio, Panico, Gaeta. Allenatore: Roberto Filarmonico.

Reti: 10′ Cozzolino (V), 18′ Giorgio (G), 47′ (V), 80′ Panico (V).

Arbitro: Patrizia Coviello (Napoli).