Juve Stabia- Avellino, ecco chi sarà l’arbitro del match

Il match Juve Stabia – Avellino è in programma domenica alle ore 17.30 allo stadio “Romeo Menti”, ed è valevole per la 35esima giornata del girone C di serie C.

La sfida sarà diretta da Michele Giordano della sezione di Novara, coadiuvato dagli assistenti, Giorgio Lazzaroni della sezione di Udine e Andrea Cravotta della sezione di Città di Castello, con quarto ufficiale Mattia Ubaldi della sezione di Roma 1.

In stagione Giordano ha diretto 21 gare tra i gironi e la Primavera, incrociando l’Avellino una sola volta nella sconfitta di Crotone per 2-0 e due volte la Juve Stabia, nel pari casalingo con il Foggia e nella vittoria ottenuta a Viterbo. I tre match dell’annata 2022/2023 sono i precedenti con i due club per l’arbitro piemontese.