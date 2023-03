Sorrento, il Team Eco Evolution Bike di Atripalda partecipa alla pedalata in memoria di Marco Pantani

Il team Eco Evolution Bike, formazione ciclistica di Atripalda, ha partecipato alla pedalata “Sorrento con i campioni”, tenutasi nello scorso weekend in memoria dell’indimenticabile Marco Pantani. Sul valico di Chiunzi è stata scoperta una targa in suo onore.

Alla pedalata hanno partecipato oltre cento ciclisti, undici dei quali rappresentanti del team atripaldese Eco Evolution Bike: Alberto Pisano, Mrco Miele, Angelo Ruocco, Gennaro Giliberti, Marco Rodia, Alfonso Alvino, Giuseppe Albanese, Adolfo Rodia, Annalisa Albanese, Alfredo Preziosi e Maurizio Cipolletta.

L’evento è stato utilizzato come “Evento Zero” per provare il percorso utilizzando la formula “non agonistica” della Pedalata con i Campioni. Sullo sfondo c’è la Prima Gran Fondo Sorrento Le due costiere, in programma per marzo 2024 e che diventerà un appuntamento fisso per gli amanti del ciclismo. Il percorso si è svolto sulle strade della penisola sorrentina con partenza a Sorrento e passando per Vico Equense, Castellamare, Sant’Antonio Abate, Angri, Valico di Chiunzi , Ravello, Amalfi, Positano, Picco Sant’Angela, Sant’Agata dei due golfi fino al ritorno a Sorrento.

L’evento è stato organizzato da Open Space, azienda specializzata nella creazione di tali iniziative e gestita da ex ciclisti professionisti come Marco Velo, Stefano Guerrini, Igor Astarloa e Enrico Zaina.