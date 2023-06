Avellino, MID: “finalmente”! Il Comune di Avellino acquisisce i suoli del Centro per l’Autismo di Valle.

Dalla pagina istituzionale del Sindaco di Avellino Gianluca Festa raccogliamo la notizia che finalmente il Consiglio Comunale di Avellino ha votato all’unanimità la querelle legata alla proprietà dei terreni, ponendo così fine a una lunga e vergognosa vicenda verso la quale più volte abbiamo provato anche noi a interrogare le varie amministrazioni, sulla quale negli anni, si sono costruite lunghe e estenuanti campagne elettorali sulle spalle dei cittadini in difficoltà.

Siamo soddisfatti che all’interno della struttura saranno inclusi anche laboratori e diagnosi funzionali, che la struttura sarà totalmente dedicata alla cura dei bimbi autistici e che ci sarà l’affidamento del servizio per un centro di ricerca dei disturbi neuropsichiatrici, oltre che saranno realizzati alloggi per i ragazzi e le loro famiglie grazie ai fondi dell’housing sociale, possiamo definirla questa una buona pagina di politica non solo per la città di Avellino ma anche per l’Irpinia intera che potrà finalmente godere di un polo di eccellenza e di alta specializzazione in prospettive future.