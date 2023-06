Solofra, affascinanti itinerari turistici per celebrare la Festa Patronale

Dal 16 al 19 giugno 2023, l’Associazione Turistica Proloco di Solofra,

in collaborazione con il Comune di Solofra,la Parrocchia di San Michele

Arcangelo e il Comitato Festeggiamenti San Michele Arcangelo, la

Fondazione De Maio De Chiara, As.Be.Cu.So e A.M.T Arte Musei

Territorio, presenta una serie di affascinanti itinerari turistici per

celebrare la Festa Patronale.

“Un viaggio tra passato e presente” offre un’opportunità unica per

scoprire la città di Solofra attraverso la sua storia e il suo

patrimonio culturale. Durante questo itinerario, i partecipanti avranno

l’occasione di esplorare luoghi significativi come La Cripta, un antico

e misterioso luogo sacro, e il Museo della Concia, dove potranno

apprendere i segreti e la storia della lavorazione delle pelli, per poi

immergersi nella mostra di arte contemporanea “Colori” presso la

Fondazione De Maio De Chiara, che presenta l’esposizione “The Beautiful

Stage” di Marco Gallotta.

Inoltre, per gli amanti dell’arte barocca, è previsto l’itinerario “San

Michele Arcangelo e gli Angeli: L’Armonia Celeste nell’Arte Barocca”.

Questo itinerario condurrà i partecipanti alla Collegiata di San Michele

Arcangelo, dove potranno ammirare una straordinaria esposizione di

quadri che celebrano la presenza di San Michele e degli Angeli nella

tradizione artistica solofrana. Opere di grandi maestri come Francesco

Guarini e Francesco Solimena saranno esposte per un periodo limitato,

creando un’atmosfera mistica e coinvolgente.

Gli itinerari turistici avranno una durata di 60 minuti per “Un viaggio

tra passato e presente” e 40 minuti per “San Michele Arcangelo e gli

Angeli: L’Armonia Celeste nell’Arte Barocca”. Saranno organizzate visite

guidate con orari programmati alle 17:30, 18:00 e 18:30 per il primo

itinerario, e alle 17:30 e 19:00 per il secondo itinerario. Si

accetteranno gruppi di 10 persone per il primo itinerario e di 12

persone per il secondo itinerario.

Questi itinerari rappresentano un’opportunità imperdibile per immergersi

nella storia, nell’arte e nella cultura di Solofra, una città ricca di

fascino e tradizione. Invitiamo i cittadini e i visitatori a partecipare

a queste esperienze uniche e coinvolgenti durante la Festa Patronale.

PRENOTAZIONE ONLINE OBBLIGATORIA