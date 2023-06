Avellino, MID: stipulato importante accordo con lo Studio Legale dell’Avv. D’Alessio.

Siglato e sottoscritto un accordo di convenzione tra il Coordinamento Regione Campania del M.I.D. Movimento Italiano Disabili e lo studio legale dell’Avvocato Vittorio D’Alessio “Sindaco della Città di Mercogliano” per prestazioni di consulenza e assistenza legale a tariffazione agevolata per gli associati al M.I.D. e loro familiari.

Attraverso la convenzione viene offerta, appunto, ai tesserati al M.I.D. prima consulenza e preventivo di spesa gratuiti, assistenza giudiziale e stragiudiziale a tariffazione agevolata.

Il Coordinamento tutto, ringrazia profondamente l’Avvocato Vittorio D’Alessio, per la sua grande disponibilità dimostrata verso la nostra azione amministrativa, concreta e incisiva verso la tutela e il riconoscimento dei sacrosanti diritti e per la sua stragrande sensibilità, oltre lo sguardo umano attento alle problematiche, da sempre rivolto in ogni ambito della sua vita alle persone in difficoltà.