Calitri, concerto del “Primo Maggio in Ritardo”

A Calitri, all’Arena delle Madonelle, sabato 17 giugno 2023 ci sarà il concertone “Primo Maggio in Ritardo”, è un evento musicale e culturale ispirato ai concertoni di Roma e Taranto che si tengono nel giorno della Festa dei Lavoratori.

Arriva con un mese di ritardo per non sovrapporvisi e nel tentativo di divenire col tempo un punto di riferimento, musicale e non solo, per le aree interne del Paese. L’evento è organizzato da “Il Forum dei Giovani” di Calitri e dal Comitato appositamente costituito, con il patrocinio del Comune di Calitri.

Il concerto, a ingresso gratuito, andrà in scena a partire dalle ore 16:00, presso il Campo Madonnelle, per l’occasione simpaticamente ribattezzato “Arena delle Madonnelle”.Lo scopo del Primo Maggio in Ritardo è quello di mettere in risalto il territorio dell’Irpinia facendo salire sul palco giovani talenti dando loro la possibilità di mettersi in gioco attraverso cover o brani inediti scritti direttamente dagli artisti stessi. Durante il concerto sarà, inoltre, promossa una campagna di sensibilizzazione circa la tematica dell’inquinamento.