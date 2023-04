Avellino-Monterosi, ecco chi arbitrerà l’ultima sfida stagionale

Avellino-Monterosi, valida per la trentottesima e ultima giornata del campionato di Serie C girone C, è in programma domenica alle ore 17.30 al “Partenio-Lombardi”.

La sfida sarà diretta da Leonardo Mastrodomenico della sezione di Matera, coadiuvato agli assistenti Davide Fedele della sezione di Lecce e Emanuele Bracaccini della sezione di Macerata, con Gabriele Totaro della sezione di Lecce quarto ufficiale.

Mastrodomenico ha arbitrato 24 gare in stagione: 5 del girone A, 3 del girone B, 3 del girone C, 3 di Primavera 1, 6 di Primavera 2, una della Coppa Italia Primavera, una del campionato Under 18 e due tra nazionali Under 18. Il fischietto di Matera, dunque, non vanta nessun precedente con gli irpini, mentre ha arbitrato un solo match dei laziali.