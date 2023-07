Avellino, prosegue la rigenerazione urbana

Il Comune di Avellino prosegue nella rigenerazione urbana dello storico asse viario orientale.

Per garantire la sicurezza e la salvaguardia della pubblica e privata incolumità e per evitare congestionamenti al traffico urbano, per tutta la durata dei lavori sarà istituito il senso unico di marcia in corso Umberto I con direzione di marcia da via Madonna de la Salette a piazza Castello.

Sempre momentaneamente, sarà abolita la corsia riservata in via Circumvallazione nel tratto compreso tra via Tedesco e piazza Castello e istituito il doppio senso di circolazione.

Per questo motivo sarà obbligatorio svoltare a sinistra, sia all’intersezione tra via Madonna de la Salette e corso Umberto I, sia all’intersezione di corso Umberto I e piazza Castello per tutti i veicoli provenienti da via Nappi.