Avellino, settimana intensa per il conservatorio Cimarosa

Inizia in trasferta l’intensa settimana di musica del Conservatorio di Avellino. Domani, martedì 23 maggio, la Street Band, coordinata dal Maestro Luigi Izzo, si esibirà in un concerto presso il Liceo «Alfano» di Salerno. Nello stesso giorno, alle ore 20, presso la Collegiata di San Michele a Solofra, è previsto il primo appuntamento della rassegna «I martedì organistici del Cimarosa», curata dal Maestro Orante Bellanima.

È invece dedicato agli studenti dell’Istituto omnicomprensivo «Francesco De Sanctis» di Cervinara e dell’Istituto d’Istruzione superiore «De Filippis-Galdi» di Cava dei Tirreni, mercoledì 24 maggio 2023, alle ore 11.30, presso auditorium «Vincenzo Vitale» del Conservatorio, la matinée musicale «Incontro con l’ARTE: Musica e Danza», curata dalla prof. Carmela Palumbo. Le coreografie sono di Arianna Oliva che le eseguirà in un felice momento dialogico con la musica. «La danza – afferma il direttore Maria Gabriella Della Sala – diventa la materializzazione visiva di una narrazione musicale complessa e intrigante, affidata a studenti e docenti, con pagine dei repertori solistici e cameristici che coprono ben quattro secoli di storia della musica».

Giovedì 25 maggio 2023, alle 16.15, nell’aula magna «Mario Cesa» del Conservatorio, quarto appuntamento della rassegna editoriale «Parole di Musica», conversazioni con l’autore: sarà presentato il volume «Dai Conservatori al Collegio. L’insegnamento della musica a Napoli tra Settecento e Ottocento», a cura di Rosa Cafiero, Lucca, LIM, 2023 (Studi e Saggi), con la curatrice e con gli autori converserà Mauro Amato. Interverranno: Paologiovanni Maione, Tommasina Boccia, Maurizio Rea, Marina Marino, Tiziana Grande, Cesare Corsi e Claire Roberts.

Sempre giovedì 25 maggio, alle 18.30, nell’auditorium «V. Vitale» del Conservatorio, per i 150 anni dalla nascita di Sergej Vasil’evič Rachmaninov (1873-1943), i pianisti Marco Ciampi e Lucio Grimaldi, docenti del «Cimarosa», saranno gli interpreti del Concerto per pianoforte e orchestra n. 2 op.18 (riduzione per 2 pianoforti) del grande compositore russo. L’evento «150Rachmaninov – A cavallo del Novecento’», a cura di Marco Ciampi, sarà aperto dall’esecuzione dei «Momenti musicali op. 16» di Rachmaninov da parte di studenti di pianoforte.

Sabato 27 maggio, alle ore 19, nell’auditorium «Vitale», sarà la volta del concerto a cura della Prof. Cristina Sogmaister dal titolo «Il Duettar di corde in affetti e passioni». Sarà proposto un avvincente viaggio tra le più belle pagine per Voci e strumenti in duo di compitori che vanno da Monteverdi a Bernstein, passando per Mozart, Rossini, Offenbach, Bellini e Castelnuovo Tedesco. Saranno coinvolti gli studenti delle classi di canto della Prof. Cristina Sogmaister e della Prof. Desiré Rancatore, delle classi di musica da camera dei Maestri Pierfrancesco Borrelli e Massimo Testa. Luigi Maresca è il Maestro al pianoforte per i duetti vocali.