Avellino, Torna il progetto “Catalogo per Avellino”.

L’ente di Piazza del Popolo ha pubblicato la Manifestazione di interesse per la selezione delle nuove foto.

Dovranno presentare fotografie sulla Città, in formato jpeg 350 dpi. Dopo le “Chiese” e i “Monumenti identitari”, due saranno i temi di fondo del nuovo progetto: “Scorci di Avellino” e “Avellino dall’alto”.

Una Commissione appositamente nominata valuterà le candidature pervenute. Alla fine, saranno selezionate al massimo 10 foto, edite o inedite. Ogni candidato potrà presentare un massimo di 5 elaborati fotografici per la Sezione “Scorci di Avellino”, e altrettanti per la Sezione “Avellino dall’Alto”.

«L’obiettivo dell’Amministrazione comunale – spiega la vicesindaco con delega al Turismo, Laura Nargi – è valorizzare le risorse culturali e paesaggistiche della Città di Avellino, per promuovere il turismo sul nostro territorio. Il progetto è giunto ormai alla terza edizione. Grazie al coinvolgimento dei professionisti locali, abbiamo catturato alcune delle immagini più belle della nostra città. Quest’anno gli scatti saranno incentrati tanto su una visione dall’alto della nostra amata città, quanto sui suoi scorci più suggestivi. Avellino può esprimere grande bellezza. Le fotografie del concorso – continua Nargi – serviranno per continuare a riempire di contenuti i nostri siti promozionali. Ma anche, in un secondo momento, per sviluppare vere e proprie cartoline della nostra città».