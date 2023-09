Avellino, Tour della Salute

Fa tappa ad Avellino il Tour della Salute, l’evento itinerante, giunto alla sua quinta edizione, che quest’anno, da aprile ad ottobre, percorrerà per la prima volta l’intera penisola: 20 piazze italiane, una per ogni regione, nelle quali i cittadini avranno la possibilità di sottoporsi a consulti medici gratuiti, finalizzati a ridurre il rischio di malattie croniche. La tappa campana del Tour della Salute si terrà sabato 2 e domenica 3 settembre, in Piazza Garibaldi ad Avellino, con orari che andranno dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20 in entrambe le giornate.