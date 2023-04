Avellino – Turris, i corallini senza un difensore nella sfida al Partenio – Lombardi

A seguito delle decisioni del giudice sportivo della Lega Pro per le gare dello scorso weekend arriva la conferma del quinto giallo stagionale per Francesco Di Nunzio della Turris, dunque non sarà disponibile per la sfida di sabato contro l’Avellino al “Partenio-Lombardi”.

Nel frattempo, in casa irpina si confermano le assenze di cinque biancoverdi nella preparazione verso il derby con la Turris. Riposo e terapie per Simone Benedetti. Solo terapie per Davide Mazzocco, Ramzi Aya, Marcello Trotta e recupero per Jacopo Dall’Oglio.

Intanto ammenda di 900 all’Avellino “per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere: 1 – lanciato sul terreno di gioco un fumogeno al 1° minuto del primo tempo da parte dei sostenitori posizionati in Curva Ospiti; 2 – danneggiato un tubo del wc e il pannello inferiore di una porta del bagno degli uomini del Settore Curva Ospiti loro riservato”.